Βέβαια δεν μέτρησε, αλλά μόνο και μόνο που είναι τόσο σπάνιο να μπει, έπρεπε να το... μετρήσουν!

Εκτός του ότι σούταρε πίσω από το κέντρο, η μπάλα εξοστρακίστηκε στο 24άρι χρονόμετρο, έφυγε ψηλά στον αέρα και έπεσε μέσα στο καλάθι!

Το... απίστευτο σουτ συνέβη σε ματς κολλεγιακού πρωταθλήματος μεταξύ Βαλπαραΐσο-Ντιτρόιτ Μέρσι

This shot didn't count ... but WHAT? How? pic.twitter.com/i7ZfPY8t25

— ESPN College BBall (@ESPNCBB) 19 Φεβρουαρίου 2017