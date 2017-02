Από την ώρα που μπήκαν στο πούλμαν για να πάνε στο γήπεδο, οι συζητήσεις τους στα αποδυτήρια και όσα σκέφτονταν μετά τον διαγωνισμό τριπόντων τον οποίο κατέκτησε τελικά ο Έρικ Γκόρντον.

Όλα τα παραπάνω κι ακόμη περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί...

After tying it up in the championship round, @TheofficialEG10 edged #KyrieIrving in the bonus round for #JBL3PT title! pic.twitter.com/xYeRZWmw4A

— NBA (@NBA) 19 Φεβρουαρίου 2017