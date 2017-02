Η στιγμή που ο Σακίλ σηκώνει το γιο του Σέιγκερ για το πιο συγκινητικό καλάθι! (vid)

Την ανατριχίλα έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Smoothie King Center για να παρακολουθήσουν τους διαγωνισμούς καρφωμάτων και τριπόντων.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ μαζί με τον γιο του Κρεγκ Σέιγκερ χάρισαν την πιο δυνατή στιγμή του All-Star Weekend, καθώς ο «Shaq» πήρε αγκαλιά τον μικρό, που ευστόχησε στο πιο συγκινητικό καλάθι και συγκέντρωσε 500.000 δολάρια για τον οργανισμό Sager Strong, προς τιμήν του πατέρα του.

Το ποσό αυτό μαζεύτηκε μέσα σε μόλις 5 λεπτά και βοήθησαν όλοι οι All-Stars παίκτες. Τα χρήματα θα δοθούν στο ίδρυμα του γνωστού δημοσιογράφου που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τη ζωή κι έχουν ως σκοπό να διατεθούν για την έρευνα θεραπείας του καρκίνου.

For $500k to the #SagerStrong foundation... Craig Sager's son with the dunk (@SHAQ with the assist) pic.twitter.com/ZncYOjFzKL

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 19 Φεβρουαρίου 2017