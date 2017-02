Ο τίτλος καρφωμάτων της D-League στον εντυπωσιακό Τρόι Ουίλιαμς! (vid)

Ο 22χρονος small forward των Μέμφις Γκρίζλις που παίζει στην D-League με την Iowa Energy, κατέκτησε τον διαγωνισμό καρφωμάτων!

Δείτε τα εντυπωσιακά καρφώματα που του χάρισαν τον τίτλο. Οι προσπάθειες του ανήκουν στην ελίτ, εντυπωσίασαν και σίγουρα θα μπορούσε να πάρει μέρος στον original διαγωνισμό που αρχίζει στις 3:00 τα ξημερώματα.

@troywilliams_ takes home the #DLeagueDunk after sky-walking through the final round! pic.twitter.com/3pfbZTxHyh

The #DLeagueDunk goes to @troywilliams_, as he defeats @Johnjordanbball in the final round! #NBAAllStar pic.twitter.com/0tq8jAT32f

— NBA D-League (@nbadleague) 18 Φεβρουαρίου 2017