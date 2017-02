H συμβουλή του Καρμέλο Άντονι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (pic)

«Ο Καρμέλο Άντονι ήταν αυτός που με πλήγωσε περισσότερο. Ήμουν rookie και το είδε στα μάτια μου ότι ήμουν τρομαγμένος απέναντί του. Μου μίλησε άσχημα και αυτό με έκανε να βρω κίνητρο! Του απάντησα και εγώ σε αυτά που μου είπε! Μου έλεγε ότι δεν μπορώ να παίξω. Μου είπε να επιστρέψω στην Ευρώπη. Όταν ήμουν στον πάγκο φώναξε στον κόουτς Λάρι Ντρου, "βάλε μέσα τον μικρό"», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε συνέντευξή που είχε παραχωρήσει στο «ESPN».

Σήμερα, ο Giannis είναι All Star, ενώ ο «Μέλο» βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη λόγω του ότι ο Λοβ τραυματίστηκε. Έτσι, βρήκε την ευκαιρία να συμβουλέψει τον άσο των Μπακς.

«Ο Μέλο μού είπε ότι είμαι τόσο μεγάλος για να είμαι νευρικός!».

"Melo told me I'm too big to be nervous!" - @Giannis_An34#Giannis pic.twitter.com/60tRYxN27i

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Φεβρουαρίου 2017