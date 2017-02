Δίνει ασίστ για κάρφωμα με το πόδι ο Ροναλντίνιο! (vid)

Ο παλαίμαχος αστέρας των Μπαρτσελόνα, Παρί και Μίλαν βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη, όπου πραγματοποιούνται οι διοργανώσεις του All-Star Weekend, με αποκορύφωμα το All-Star Game της Κυριακής (εδώ 20/02, 03:00).

Ο Ροναλντίνιο συναντήθηκε και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τα μαγικά του στο παρκέ.

Μόλις βρήκε λίγο χρόνο, έδωσε μια ασίστ με το... πόδι στον Τζόρνταν Κίλγκανον, που κάρφωσε στην μπασκέτα.

Our ambassador @10Ronaldinho is in New Orleans for the @NBA All-Star Game. Follow the action on FCBSnap #NBAAllStar pic.twitter.com/M5MwdMjOTg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 Φεβρουαρίου 2017