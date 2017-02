Το στοίχημα του Γιάννη με τον ιδιοκτήτη των Μπακς (vid)

Ο Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο celebrity game του ASG και εκεί είχε την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να παρακολουθήσει εν δράση και τον ιδιοκτήτη των Μπακς, Μαρκ Λάσρι.

Και όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις του, έχει βάλει μαζί του στοίχημα, για το ποιος θα πετύχει πιο πολλούς πόντους στο All Star Game!

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να τον στηρίξει στον αγώνα του, όπως κάνει εκείνος στα ματς των «ελαφιών», όμως για να κερδίσει το στοίχημα, καλείται να ξεπεράσει τους 9 πόντους που πέτυχε ο επιχειρηματίας από το Μαρόκο.

Τέλος αποκάλυψε και το απίστευτο τρακ που είχε ο μικρός αδερφός του, όταν του γνώρισε τον διάσημο dj khaled!

Marc Lasry scored a career high 9 points when The Greek Freak was in attendance!! #NBACelebGame pic.twitter.com/M4vmXSihaO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Φεβρουαρίου 2017