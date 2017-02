«Ξίνισε» πιτσιρικάς με την απάντηση του Ουόλ (vids)

Αποφασισμένος να αφήσει το στίγμα του στη media day του All-Star Game ήταν ένας πιτσιρικάς και το κατάφερε.

Μετά τη συμβουλή που έδωσε στον Ράσελ Ουέστμπρουκ πως οι Θάντερ χρειάζονται περισσότερους σουτέρ, «θύμα» του... εκκολαπτόμενου ρεπόρτερ ήταν ο Τζον Ουόλ.

Ο μικρός Τζάριους Ρόμπερτσον τον ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, αλλά η απάντηση του παίκτη των Ουίζαρντς δεν του άρεσε και άρχισε να διαμαρτύρεται, προκαλώντας γέλια.

This young reporter is not fond of @JohnWall's choice for favorite home cooked meal pic.twitter.com/MzLxl930fv

— MonumentalSportsNet (@MonSportsNet) 17 Φεβρουαρίου 2017