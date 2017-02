Ο Giannis φτιάχνει θρανία για σχολείο στη Νέα Ορλεάνη! (pics)

Το φιλανθρωπικό του πρόσωπο δείχνει ο «Greek Freak», που πήρε μέρος στο κοινωνικό πρόγραμμα του ΝΒΑ, «All-Star Day of Service», στο περιθώριο των εκδηλωσεων του All-Star Game.

Ο Έλληνας διεθνής βρέθηκε σε σχολείο της Νέας Ορλεάνης και έφτιαξε θρανία για τους μαθητές δημοτικού σχολείου.

Following his #NBAAllStar media session, @Giannis_An34 visits a NOLA elementary school and helps build benches!! #NBACares pic.twitter.com/cnsxPk3DTy — Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Φεβρουαρίου 2017

Δείτε τι έκαναν και οι υπόλοιποι παίκτες που θα βρεθούν στο All-Star