Άφωνος ο Γκαρνέτ με το κάρφωμα του Γιάννη: «Σαν να πήδηξες από τον ουρανό»! (vid)

Άφωνος έμεινε ο Κέβιν Γκαρνέτ από το κάρφωμα που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμππο κόντρα στους Πέισερς, και θύμισε κάτι από... Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Giannis βρέθηκε χθες (16/02) στην «Area 21» που έχει ο «KG», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το All-Star Game και ο «θρύλος» του ΝΒΑ δεν δίστασε να τον αποθεώσει!

Ο Γκαρνέτ του είπε: «Ήταν σαν πήδηξες από τον ουρανό! Ξέρω ότι χρησιμοποίησες μεγάλο βήμα... Συνειδητοποίησες τι έκανες;», με τον «Greek Freak» να τον κοιτά γεμάτος θαυμασμό και να λέει: «Δεν το κατάλαβα καθόλου. Προσπάθησα απλά να πάω όσο πιο γρήγορα γινόταν και να καρφώσω δυνατά».

Δείτε το βίντεο

KG to #Giannis:

It's like you took off from HALFCOURT!! pic.twitter.com/D3uHuFG9fd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 17 Φεβρουαρίου 2017