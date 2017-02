Στο χορό το έριξε ο Ντάριο Σάριτς, στην προπόνηση της ομάδας του «Κόσμου», ενόψει του Rising Stars Challenge.

O 22χρονος φόργουορντ των Σίξερς είπε να χαλαρώσει λίγο και να απολαύσει την πρώτη του συμμετοχή στη «μικρή» διοργάνωση του All-Star Weekend.

@dariosaric is hyped for #BBVARisingStars practice on @NBATV pic.twitter.com/BiBXh2aYmI

— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 17 Φεβρουαρίου 2017