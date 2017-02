H no-look πάσα του Κάρι δίχως αποτέλεσμα, ο αιφνιδιασμός των Μπουλς, το... χτύπημα στον Κάζινς...

Δείτε και γελάστε!

Painful high fives, an "extremely personal foul" and more in the latest #Shaqtin presented by @hotelsdotcom! pic.twitter.com/BR7NoZ4qhV

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 17 Φεβρουαρίου 2017