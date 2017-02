O Tόμας έγραψε ιστορία και... συνεχίζει (pic)

Απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Τζον Χάβλιτσεκ από τη σεζόν 1971-72 με 40 συνεχόμενα ματς έχοντας 20+ πόντους.

Ομως κόντρα στους Σικάγο Μπουλς και τους 29 πόντους που σημείωσε, τον... ξεπέρασε! Ο Αζάια Τόμας έγραψε ιστορία με τους Μπόστον Σέλτικς αφού έγινε ο πρώτος παίκτης με 41 σερί ματς και 20 ή περισσότερους πόντους.

Isaiah Thomas makes history! He just became the first Celtics player ever to score 20 or more in 41 straight games, passing John Havlicek. pic.twitter.com/SvtnmEXxrV

