O Giannis ζει σε ρυθμούς All Star Game και μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει! Ο διεθνής άσος των Μπακς ζήτησε από τους ανθρώπους της διοργάνωσης να παίζουν τραγούδια του Τζάστιν Μπίμπερ κατά τη διάρκεια της Media Day:

When @Giannis_An34 requests Bieber at #NBAAllStar Media Day... you play Bieber. #DontAskQuestions pic.twitter.com/dvfOEAHb2E

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 16 Φεβρουαρίου 2017