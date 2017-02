«Δώρο» στους Μπουλς τη νίκη έκαναν οι διαιτητές, που με ένα τουλάχιστον αμφιλεγόμενο σφύριγμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, έδωσαν την ευκαιρία στον Μπάτλερ να διαμορφώσει το τελικό 104-103 κόντρα στους Σέλτικς.

Η ομάδα της Βοστόνης ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους, όμως οι Μπουλς κατάφεραν να μπουν ξανά στο παιχνίδι και να το διεκδικήσουν μέχρι τέλους. Με το χρονόμετρο α δείχνει 8.9'' και τη μπάλα να είναι στα χέρια των Μπουλς, ο Μπάτλερ ανέλαβε να πάρει την επίθεση και να ανατρέψει το 102-103.

Εξαντλώντας την επίθεση, ο ηγέτης του Σικάγο έκανε ένα άστοχο σουτ, όμως οι διαιτητές... ανακάλυψαν φάουλ σε μία ανεπαίσθητη επαφή με τον Σμαρτ. Φυσικά, δεν αστόχησε στις 2 βολές, δίνοντας το προβάδισμα στους Μπουλς, κάτι που δεν άλλαξε στο 0.9" που απέμεναν!

Ο Μπτλερ ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, όσους και ο Τόμας για τους Σέλτικς, όμως οι Μπουλς είχαν βοήθειες από τον Πόρτις και έτσι κατάφεραν, έστω και με τη βοήθεια των διαιτητών, στη 28η νίκη τους στη σεζόν.

Looks like the refs went on All Star break a little early... pic.twitter.com/eNIegLJozd

— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 Φεβρουαρίου 2017