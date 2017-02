Η Μαράια Κάρεϊ... «γδύθηκε» και πήγε να δει Κλίπερς! (pics & vid)

Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Staples Center μαζί με τον κατά 14 χρόνια νεότερο σύντροφό της, τον χορογράφο, Μπράιαν Τανάκα.

Από την ώρα που πάτησε το πόδι της στο γήπεδο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της...

Και πώς να μην ήταν με τόσο προκλητικό ντύσιμο!

@MariahCarey & @BryanTanaka head to a clippers game after she performs on @jimmykimmellive pic.twitter.com/e3aLROChjf

— Mariah Carey USA (@MariahCarey_USA) 16 Φεβρουαρίου 2017