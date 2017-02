Γκριν Vs Κάζινς και... αποβολή του Γκριν! (vid)

Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «τρελάθηκε» όταν οι διαιτητές της αναμέτρησης με τους Σακραμέντο Κινγκς του σφύριξαν φάουλ πάνω στον ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Μάλιστα κατέληξε στο καλάθι με έναν περιπετειώδης τρόπο και ο Γκριν διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς για 9η φορά φέτος.

Δείτε τι έγινε

A play involving Boogie led to an ejection...

...only it wasn't Boogie who got tossed pic.twitter.com/men9YlydHe

— Bleacher Report (@BleacherReport) 16 Φεβρουαρίου 2017