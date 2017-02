Ο Κόρβερ «έσπασε» το φράγμα των 2.000 τριπόντων! (vids)

Πριν από το παιχνίδι με την Ιντιάνα, ήθελε δύο τρίποντα για να φτάσει τα 2.000 και να γινόταν ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα τα κατάφερνε.

Όπερ και εγένετο! Ο Κάιλ Κόρβερ είχε 6/8 σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα και έφτασε τα 2.004 τρίποντα στην καριέρα του. Πέντε λιγότερα από τους... εν ενεργεία Τζαμάλ Κρόφορντ και Βινς Κάρτερ οι οποίοι έχουν 2.011 μετά και τα ματς που έγιναν τα ξημερώματα.

With this bucket, Kyle Korver becomes the 7th player in #NBA history to make 2,000 3 pointers. pic.twitter.com/W5i28HupjY

— NBA.com/Stats (@nbastats) 16 Φεβρουαρίου 2017