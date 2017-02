Λαμπρός Γιάνναρος τους οδηγεί προς τα πλέι οφ. Με τον Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι απίστευτος οι Μπακς επικράτησαν μέσα στο Μπρούκλιν των Νετς με 129-125 και συνεχίζουν την... μάχη τους για τα πλέι οφ. Ο Έλληνας διεθνής σε ένα ακόμα ματς ήταν ο απόλυτος ηγέτης των... ελαφιών. Πέτυχε 33 πόντους με 13/25 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 7/10 βολές, μάζεψε 9 ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και έριξε και μία τάπα. Ήταν δηλαδή το άλφα και το ωμέγα της ομάδας του Τζέισον Κιντ με τον Μονρό να τον ακολουθεί με 25 και τον Μίντλετον με 20. Ο Γιάνναρος εκτός από τους πόντους προσέφερε όπως πάντα και πλούσιο θέαμα, έχοντας όλα τα βλέμματα επάνω του, λίγες ημέρες πριν το μεγάλο ραντεβού της καριέρας του που δεν είναι άλλο από το πρώτο All Star Game στο οποίο θα δώσει το παρών.

Για τους μαχητικούς Νετς που το πάλεψαν αλλά δεν μπορούσαν να νικήσουν την παρέα του Greek Freak, ο Λόπες ήταν εντυπωσιακός φτάνοντας τους 36 πόντους, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα, με το συγκρότημα του Μπρούκλιν να βρίσκεται πλέον στο καθόλου τιμητικό 9-47. Ο αγώνας πάντως ήταν ένα ντέρμπι που κράτησε τους πάντες σε αγωνία ως το τελευταίο λεπτό, εκεί οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πιο έτοιμοι και πιο διψασμένοι για τη νίκη και ο λόγος δεν είναι άλλος από την προσπάθεια που κάνουν για να μπορέσουν να βρεθούν στα πλέι οφ.

