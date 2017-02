Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς σταμάτησε στους 40 πόντους έχοντας 11/17 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 12/19 βολές, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 6 λάθη!

Έκανε τα... πάντα!

Boogie had a night against the Lakers, posting a game-high 40 Pts, 12 Reb and 8 Ast! pic.twitter.com/ROw5rBaxGH

— NBA TV (@NBATV) 15 Φεβρουαρίου 2017