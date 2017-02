Ο Σέρχι Ιμπάκα θα μετακομίσει στους Ράπτορς με την ομάδα του Τορόντο να δίνει τον Τέρενς Ρος και την πρώτη επιλογή του επόμενου ντραφτ.

Ο Άντριαν Βονιαρόφσκι μετέδωσε την είδηση και ουσιαστικά μένει ανακοίνωση των ομάδων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη ανταλλαγή.

Orlando has agreed to trade Serge Ibaka to Toronto for Terrence Ross and a 2017 first-round pick, league sources tell @TheVertical.

— Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 14 Φεβρουαρίου 2017