Πόποβιτς: «Η προσωπικότητά του Τραμπ με φοβίζει» (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς από την πρώτη ώρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί απέναντί του και δεν διστάζει να το κάνει δημοσίως.

Για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο προπονητής των Σπερς κατέθεσε την άποψή του για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με καυστικό τρόπο.

Ο Πόποβιτς ανέφερε, «Μερικές φορές αισθάνομαι σαν μία ανώτερη δύναμη έχει εισβάλλει στη χώρα, από ανθρώπους που δεν αισθάνονται το ίδιο. Σα να βρίσκομαι σε μία περίεργη γη. Ο Τραμπ έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να εκλεχθεί κάτι που δεν είναι αποδεκτό και είναι και αηδιαστικό».

Μιλώντας σε ρεπόρτερ λίγο πριν την αναμέτρηση των Σπερς με τους Πέισερς στην Ιντιάνα ο coach Pops πρόσθεσε πως, «κάποιος θα γυρίσει να μου πει... απλά κοούτσαρε την ομάδα σου και άσε την πολιτική, αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι ελπίζουμε σε μία επιτυχημένη προεδρία του Τραμπ, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα από όσα υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία. Δεν είπε λέξη για τις γυναίκες, τους μαύρους, τους Μεξικανούς, τους Ισπανόφωνους... Για αυτό ισχυρίζομαι πως ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που προσέλκυσε ψήφους. Ακόμη και ψηφοφόροι του το βλέπουν, και απλά προσπαθούν να το αγνοήσουν. Η προσωπικότητά του είναι αυτή που με φοβίζει περισσότερο».

Pregame comments from #Spurs HC Gregg Popovich, who will not be defined as just a basketball coach. pic.twitter.com/qbm66aGbZQ

— Jason Spells (@JasonSpells) 13 Φεβρουαρίου 2017