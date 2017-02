Πόποβιτς για Τραμπ: «Αηδιαστικός ο τρόπος που έκανε τα πάντα για να εκλεγεί» (vid)

Συγκεκριμένα ρωτήθηκε για το πόσο τον βοήθησε το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια περιοχή με Αφροαμερικανούς να είναι κοντά στους παίκτες και να μπορεί να έχει επικοινωνία μαζί τους, από τη στιγμή που οι πολιτικές τους αντιλήψεις ήταν τελείως διαφορετικές.

Και πως σχολιάζει το γεγονός ότι ο Ντόναλτ Τραμπ αρνήθηκε να συναντηθεί με τις ομάδες για τις οποίες είχε χρησιμοποιήσει μειωτικά σχόλια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας.

«Όλοι ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος θα έχει επιτυχία και θα κάνει κάποια καλά πράγματα. Δεν άρχισε την προεδρία του με τον εξευμενίσει τις ομάδες που υποτιμούσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Δεν είπε τίποτα για τις γυναίκες, τους μαύρους, τους ισπανόφωνους, τους ανάπηρους, τίποτα» ανέφερε αρχικά ο Πόποβιτς και συνέχισε:

«Αυτή η θέληση που είχε για να εκλεγεί ώστε έκανε τα πάντα προκειμένου να τα καταφέρει, είναι απαράδεκτη. Αηδιαστική! Ακόμα και αυτοί που τον ψήφισαν το βλέπουν όμως για κάποιον λόγο τον συγχωρούν. Η προσωπικότητά του είναι ίδια με τα λόγια και τις αποφάσεις του, οπότε αυτό είναι και το πιο τρομακτικό της υπόθεσης».

Pregame comments from #Spurs HC Gregg Popovich, who will not be defined as just a basketball coach. pic.twitter.com/qbm66aGbZQ

— Jason Spells (@JasonSpells) 13 Φεβρουαρίου 2017