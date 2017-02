Ισοφάρισαν το ρεκόρ στα τρίποντα, κόντρα στους Ουόριορς, οι Νάγκετς! (vid)

Οι Νάγκετς πήραν τεράστια νίκη κόντρα στους Ουόριορς με 132-110 διαλύοντας την άμυνα τους.

Αυτό έγινε με το πιο εντυπωσιακό τρόπο αφού η ομάδα από το Ντένβερ ισοφάρισε το ρεκόρ τρίποντων στην κανονική διάρκεια στο ΝΒΑ πετυχαίνοντας 24.

Οι Νάγκετς τα έδωσαν όλα και στα πρώτα 24 λεπτά του παιχνιδιού είχαν ήδη 16 τρίποντα με ποσοστό 70%.

Τελικά τέλειωσαν τον... βομβαρδισμό των Ουόριορς με 24/40 και με ποσοστό 60%. Πρώτος σκόρερ ήταν Ερνανγκόμεθ με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 στα 9 τρίποντα.

Ήταν ο ένας από τους 4 παίκτες που ευστόχησαν σε 4 ή παραπάνω τρίποντα σε ένα παιχνίδι που γράφτηκε ιστορία.

Το καινούργιο ρεκόρ είχαν κάνει οι Ρόκετς κόντρα στους Πέλικανς την φετινή σεζόν και πλέον μοιράζονται την κορυφή με τους Νάγκετς.

Το συνολικό ρεκόρ στα τρίποντα μαζί με τα playoffs το κρατούν οι Καβαλίερς με 25, μια επίδοση που είχαν κάνει κόντρα στους Πέλικανς.

