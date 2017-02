«Οι παίκτες της Μπάρτσα θέλουν την αντικατάσταση του Μπαρτζώκα» (pic)

Ένα tweet του Ισραηλινού δημοσιογράφου Ντέιβιντ Πικ άναψε… φωτιές στην Μπαρτσελόνα, λίγες μόλις μέρες πριν από τον προημιτελικό του Copa del Rey με την Ουνικάχα Μάλαγα (17/2) στη Βιτόρια! Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Πικ, οι «μπλαουγκράνα» πραγματοποίησαν σύσκεψη χωρίς τους προπονητές τους και επιθυμούν την αντικατάσταση του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Οι Καταλανοί βιώνουν παρατεταμένη κρίση από την αρχή της σεζόν ενώ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόλις μέρες οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα κούνησαν μαντήλια στο Palau Blaugrana μετά την ήττα από τη Γαλατάσαραϊ, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την εφετινή εικόνα.

Barcelona held a players-only meeting today and, according to sources, want coach Georgios Bartzokas replaced.

— David Pick (@IAmDPick) 13 Φεβρουαρίου 2017