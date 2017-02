ΛεΜπρόν και Γκρίφιν παίκτες της εβδομάδας! (pic & vids)

Ο 32χρονος φόργουορντ των Καβαλίερς είχε κατά μέσο όρο 25.5 πόντους, 11.3 ασίστ και 5.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, στο 3-1 ρεκόρ που έκανε η ομάδα του. Επίσης, έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ (17) στο ματς με τους Ουίζαρντς, όπου έχασε το... άχαστο, αλλά σημείωσε ένα εκπληκτικό τρίποντο στην εκπνοή.

Από την άλλη, ο 27χρονος φόργουορντ των Κλίπερς είχε κατά μέσο όρο 26 πόντους, 8 ασίστ και 10.3 ριμπάουντ και βοήθησε την ομάδα του να κάνει ρεκόρ 2-1. Ακόμη, έκανε triple double με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ (ρεκορ καριέρας) στο ματς με τους Ράπτορς, οι Κλίπερς, όμως, ηττήθηκαν.

