Ο Ουίλκινς κριτής στο διαγωνισμό καρφωμάτων (pics)

Αν κάποιος γνωρίζει καλά από καρφώματα και μπορεί να έχει άποψη, τότε ο Ντομινίκ Ουίλκινς είναι ένας από τους... ειδικούς.

Ο «θρύλος» του ΝΒΑ και πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για ακόμα μια φορά κριτής στο διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star Game, που θα συμμετέχουν οι Άαρον Γκόρντον, Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ, ΝτεΆντρε Τζόρνταν και Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ.

Η υπόλοιπη κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από τους Γκάρι Πέιτον, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Κρις Ουέμπερ και Αλόνζο Μούρνινγκ.

