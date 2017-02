Όταν Σακίλ και Ντάνκαν ήταν απο κοινού MVP σε All-Star Game (pic & vids)

Το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη του 49ου All-Star Game που έγινε στις 13/02/2000 στην «Oakland Arena», «κόπηκε» στα δυο, για χάρη των Τιμ Ντάνκαν και Σακίλ Ο' Νιλ.

Οι «θρύλοι» του ΝΒΑ προσέφεραν θέαμα μπροστά σε 18.325 θεατές και οδήγησαν την ομάδα της Δύσης στη νίκη με 137-126.

Ο φόργουορντ/σέντερ των Σπερς, που την προηγούμενη χρονιά είχε στεφθεί πρωταθλητής (1999), μέτρησε 24 πόντους (12/14 δίποντα), 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο.

Ο σέντερ των Λέικερς, που έμελλε να κατακτήσει το πρωτάθλημα του ΝΒΑ εκείνη τη χρονιά, είχε 22 πόντους (11/20 δίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες. Επίσης, προσέφερε και θέαμα με το 360 μοιρών κάρφωμά του.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που μοιράστηκε ο τίτλος του MVP σε δύο παίκτες: η πρώτη ήταν το 1959 με τους Έλγκιν Μπέιλορ και Μπομπ Πετίτ, και η δεύτερη το 1993 με τους Τζον Στόκτον και Καρλ Μαλόουν.

On this date in 2000: @SHAQ & Tim Duncan team up to share MVP honors at @NBAAllStar Game

MORE: https://t.co/SYZJvuDKGr pic.twitter.com/wLITRsu108

— NBA.com (@NBAcom) 13 Φεβρουαρίου 2017