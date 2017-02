Μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς επισημοποίησε τη συμφωνία του Αυστραλού φόργουορντ με την ΑΕΚ.

Πλέον απομένει η ανακοίνωση και από την πλευρά της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ ώστε στη συνέχεια να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα και να τεθεί στην διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς.

Brad Newley is the new player of Aek Athens! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 13 Φεβρουαρίου 2017