Ο Ιταλός φόργουορντ με περίσσια δόση αυτοσαρκασμού έγραψε στο twitter του...

«Είναι τεράστιο συναίσθημα να λέει ο Σακίλ το όνομά σου. Θα ευχόμουν να το έλεγε με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά δεν μπορείς να έχεις πάντα αυτό που θέλεις!»

Φοβερός!

Hearing @SHAQ saying my name it was a huge emotion.. I Wished he could say it in a different context but you cant always get what u want

— Gigi Datome (@GigiDatome) 13 Φεβρουαρίου 2017