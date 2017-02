H επιστροφή του Σπρίουελ στη Νέα Υόρκη! (pics & vids)

Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι στηρίζει τους παίκτες που έχουν περάσει από τους Νιου Γιορκ Νικς, αφού μεταξύ των παλαιμάχων που βρέθηκαν στο παιχνίδι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ήταν επίσης οι Λάρι Τζόνσον και Μπέρναρντ Κινγκ.

Ο Σπρίουελ γνώρισε την αποθέωση, ενώ από τα μάτριξ του γηπέδου προβλήθηκε ένα ειδικό αφιέρωμα για τον άλλοτε παίκτης των Νικς ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς του 1999, αλλά το 2003 είχε γίνει ανταλλαγή στους Τίμπεργουλβς.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που επέστρεψε στο «Madison Square Garden» μετά το τέλος της καριέρας του το 2005:

«Δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν επέστρεψα από τότε, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν έφυγα δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος. Η Νέα Υόρκη είναι ένα δεύτερο σπίτι για μένα. Αγαπώ τους οπαδούς οι οποίοι με είχαν αγκαλιάσει από τη πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από το Madison Square Garden. Άλλωστε, ποιος δεν θα ήθελε να παίξει εδώ;» ήταν τα λόγια του «Σπρι» μετά το τέλος του αγώνα.

For the first time in 13 years, Latrell Sprewell is in attendance at MSG, sitting next to #Knicks owner James Dolanpic.twitter.com/pYyMkSTkC3

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 12 Φεβρουαρίου 2017