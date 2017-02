Ο Μπάντι Χιλντ... έζησε επικίνδυνα, μιας και σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον σκληρό ΝτεΜάρκους Κάζινς τού έπιασε τα γεννητικά όργανα.

Πάντως, ο σούπερ σταρ των Κινγκς αντέδρασε πολύ ήρεμα. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι ο Κάζινς μπορεί να νευριάσει ακόμη και με τον... ιδρώτα που κυλάει στο κορμί του.

defpensports: Buddy got a hold of Cousins NBA TV NBA Basketball: Pelicans at Kings https://t.co/SVsgifrWaL pic.twitter.com/q28gMFobCo

— FanSportsClips (@FanSportsClips) 13 Φεβρουαρίου 2017