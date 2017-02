Ο Λέοναρντ... κάνει ότι γλιστράει, ο Καρμέλο Άντονι «τρώει« την προσποίηση και ο άσος των Σπερς σκοράρει από τα πλάγια.

Δείτε τη φάση, όπου ο Λέοναρνε κάνει σα να σήκωσε... χειρόφρενο:

That was just cold, Kawhi pic.twitter.com/IXcWXMhy8e

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2017