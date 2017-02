Ο Κάλντουελ-Πόουπ ήταν αυτός που με την τρίποντη βόμβα του 13'' από το τέλος του ματς με τους Ράπτορς χάρισε τη νίκησε στους Πίστονς με 102-101.

Απολαύστε τη... μαχαιριά στην ομάδα του Τορόντο.

The comeback is complete ✔️

Caldwell-Pope (21 PTS) drills the 3 for the @DetroitPistons & they defeat the @Raptors on the road, 102-101 pic.twitter.com/yEdXfoWGDE

— NBA (@NBA) 13 Φεβρουαρίου 2017