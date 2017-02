Πέρασε τον Μπάρκλεϊ και έγραψε ιστορία ο Καρμέλο Άντονι! (vid)

Με το σκορ να είναι 48-48, στο Νικς - Σπερς, ο Καρμέλο Άντονι σηκώθηκε για τρεις, ευστόχησε και πέταξε τη... σκόνη του στον θρυλικό Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Έτσι, είναι πλέον ο 25ος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

With this basket, Carmelo Anthony passes Charles Barkley for 25th on the all-time scoring list. pic.twitter.com/KHEvQk7giE

— NBA.com/Stats (@nbastats) 12 Φεβρουαρίου 2017