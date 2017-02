Ανταλλαγή Πλάμλι με Νούρκιτς (vids)

Έτσι, λοιπόν, το Πόρτλταντ θα έχει τρεις επιλογές στον α' γύρο του προσεχούς Draft. Ο Νούρκιτς μετρούσε 8 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ σε 18 λεπτά ανά αγώνα, ενώ από την άλλη πλευρά, ο μέχρι πρότινος σέντερ του Πόρτλαντ είχε 11.1 πόντους μέσο όρο, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

