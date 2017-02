Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις back2back ήττες από την Αναντολού Εφές και την Παρτίζαν, ανεβαίνοντας στο 21-1 στην κατάταξη κι εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το τέλος της regular season.

Για τους νικητές, ο Λούκα Μίτροβιτς τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ ο Όγκνιεν Κούζμιτς πρόσθεσε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Αποτελέσματα - 22η αγωνιστική: (11/2) Ζαντάρ - Μόρναρ 80-62, Μπουντούτσνοστ - Σόκολι 95-61, Ζελέζνικ - Ολίμπια Λιουμπλιάνα 89-79, (12/2) ΜΖΤ Σκοπίων - Κρκα 89-65, Ερυθρός Αστέρας - Τσιμπόνα 69-56, Τσεντεβίτα - Παρτίζαν, Μέγκα Λεκς - Ιγκοκέα.

Κατάταξη: Ερυθρός Αστέρας 21-1, Μπουντούτσνοστ 16-6, Παρτιζάν 16-5, Τσεντεβίτα 15-6, Τσιμπόνα 11-11, Ολίμπια Λιουμπλιάνα 9-13, Ζελέζνικ 9-13, Ιγκοκέα 10-11, Σόκολι 9-13, ΜΖΤ Σκοπίων 7-14, Μόρναρ 7-15, Ζαντάρ 7-15, Μέγκα Λεκς 7-14, Κρκα 7-14, Κρκα 7-14.

With four rounds remaining @kkcrvenazvezda have secured themselves the 1st spot after the #ABALiga regular season! pic.twitter.com/iWYdZhW0E6

— ABA Liga (@ABA_League) 12 Φεβρουαρίου 2017