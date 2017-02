«Γιάννης, όπως Τζούλιους Έρβινγκ και Μάικλ Τζόρνταν»! (vids)

Το 66ο All Star Game βρίσκεται προ των πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έσπευσε να προϊδεάσει για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στη Νέα Ορλεάνη το τριήμερο 17-19/2.

Ο Γιάννης πάτησε σχεδόν στη γραμμή των βολών για να απογειωθεί και να καρφώσει ενώ το ESPN θυμήθηκε τα αντίστοιχα καρφώματα των Μάικλ Τζόρνταν και Τζούλιους Έρβινγκ, κάνοντας τις σχετικές συγκρίσεις!

Mε τη μόνη διαφορά ότι το highlight του Γιάννη έγινε σε αγώνα regular season ενώ εκείνα του «Air» και του Dr.J πραγματοποιήθηκαν σε διαγωνισμούς καρφωμάτων, το 1998 και το 1976 αντίστοιχα.

Dr. J did it ... MJ did it ... And now, Greek Freak did it?

Yeah, and he flew from the free throw line last night: https://t.co/WpIW2Z5I8U

— ESPN (@espn) 12 Φεβρουαρίου 2017