All Star: H ιστορία στο… πιάτο σας! (pics & vids)

Το All Star για το 2017 είναι προ των πυλών και όλος ο μπασκετικός πλανήτης αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον του στην φαντασμαγορική γιορτή του ΝΒΑ.
Οι αστέρες… φορούν την καλύτερη τους διάθεση και τα πιο φωτεινά χαμόγελα, αφήνουν στην άκρη τις «έχθρες», την κούραση και την πίεση των αγώνων και για δύο ημέρες διασκεδάζουν και προσφέρουν πλούσιο θέαμα.
Για ακόμα μια χρονιά οι καλύτεροι θα είναι παρόντες και μέσα σε αυτούς και ο δικός μας αγαπημένος και… γαλανόλευκος Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Το gazzetta.gr αφήνει για λίγο στην άκρη το… 2017 και σας θυμίζει τι έχει συμβεί στα All Star των προηγούμενων χρόνων από το 1951 μέχρι και σήμερα με εξαίρεση το 1999 που αναβλήθηκε λόγω απεργίας .
Αποτελέσματα, MVP και νικητές όλα στο… πιάτο σας!
|ΧΡΟΝΙΑ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|MVP
|TOΠΟΣ
|2016
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 196-173
|ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ
|ΤΟΡΟΝΤΟ
|2015
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 163-158
|ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|2014
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 163-155
|ΙΡΒΙΝΓΚ
|ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|2013
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 143-138
|ΠΟΛ
|ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|2012
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 152-149
|ΝΤΟΥΡΑΝΤ
|ΟΡΛΑΝΤΟ
|2011
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 148-143
|ΜΠΡΑΙΝΤ
|ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|2010
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 141-139
|ΟΥΕΙΝΤ
|ΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ
|2009
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 146-119
|ΜΠΡΑΙΝΤ, Ο'ΝΙΛ
|ΦΟΙΝΙΞ
|2008
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 134-128
|ΤΖΕΙΜΣ
|ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|2007
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-132
|ΜΠΡΑΙΝΤ
|ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
|2006
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 122-120
|ΤΖΕΙΜΣ
|ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|2005
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 125-115
|ΑΪΒΕΡΣΟΝ
|ΝΤΕΝΒΕΡ
|2004
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 136-132
|Ο'ΝΙΛ
|ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|2003
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 155-145 (ΟΤ)
|ΓΚΑΡΝΕΤ
|ΑΤΛΑΝΤΑ
|2002
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-120
|ΜΠΡΑΙΝΤ
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
|2001
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-110
|ΑΪΒΕΡΣΟΝ
|ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
|2000
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 137-126
|ΝΤΑΝΚΑΝ, Ο΄ΝΙΛ
|ΟΚΛΑΝΤ
|1998
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 135-114
|ΤΖΟΡΝΤΑΝ
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|1997
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 132-120
|ΡΑΪΣ
|ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
|1996
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 129-118
|ΤΖΟΡΝΤΑΝ
|ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
|1995
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 139-112
|ΡΙΤΣΜΟΝΤ
|ΦΟΙΝΙΞ
|1994
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 127-118
|ΠΙΠΕΝ
|ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ
|1993
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-132 (ΟΤ)
|ΜΑΛΟΟΥΝ, ΣΤΟΚΤΟΝ
|ΣΑΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ
|1992
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-113
|ΤΖΟΝΣΟΝ
|ΟΡΛΑΝΤΟ
|1991
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 116-114
|ΜΠΑΡΚΛΕΪ
|ΣΑΡΛΟΤ
|1990
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 130-113
|ΤΖΟΝΣΟΝ
|ΜΑΪΑΜΙ
|1989
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 143-134
|ΜΑΛΟΟΥΝ
|ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|1988
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 138-133
|ΤΖΟΡΝΤΑΝ
|ΣΙΚΑΓΟ
|1987
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 154-149 (ΟΤ)
|ΤΣΑΜΠΕΡΣ
|ΣΙΑΤΛ
|1986
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 139-132
|ΤΟΜΑΣ
|ΝΤΑΛΑΣ
|1985
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 140-129
|ΣΑΜΠΣΟΝ
|ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ
|1984
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 154-145 (ΟΤ)
|ΤΟΜΑΣ
|ΝΤΑΛΑΣ
|1983
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 132-123
|ΕΡΒΙΝΓΚ
|ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ
|1982
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 120-118
|ΜΠΕΡΝΤ
|ΡΑΔΕΡΦΟΡΝΤ
|1981
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-120
|ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΝΤ
|ΡΙΤΣΦΙΛΝΤ
|1980
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 144-136 (ΟΤ)
|ΓΚΕΡΒΙΝ
|ΛΑΝΤΟΒΕΡ
|1979
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 134-129
|ΤΟΜΠΣΟΝ
|ΝΤΕΤΡΟΪΤ
|1978
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 133-125
|ΣΜΙΘ
|ΑΤΛΑΝΤΑ
|1977
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 125-124
|ΕΡΒΙΝΓΚ
|ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ
|1976
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-109
|ΜΠΙΝΓΚ
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
|1975
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 108-102
|ΦΡΑΖΙΕΡ
|ΦΟΙΝΙΞ
|1974
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 134-123
|ΛΑΝΙΕΡ
|ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
|1973
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 104-84
|ΚΑΟΥΕΝΣ
|ΣΙΚΑΓΟ
|1972
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 112-110
|ΟΥΕΣΤ
|ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ
|1971
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 108-107
|ΟΥΙΛΚΕΝΣ
|ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ
|1970
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 142-135
|ΡΙΝΤ
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
|1969
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-112
|ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ
|ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ
|1968
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 144-124
|ΓΚΡΙΡ
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|1967
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-120
|ΜΠΑΡΙ
|ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
|1966
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 137-94
|ΣΜΙΘ
|ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ
|1965
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 124-123
|ΛΟΥΚΑΣ
|Σ. ΛΟΥΙΣ
|1964
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-107
|ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ
|ΒΟΣΤΟΝΗ
|1963
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 115-108
|ΡΑΣΕΛ
|ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|1962
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 150-130
|ΠΕΤΙΤ
|Σ. ΛΟΥΙΣ
|1961
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-131
|ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ
|ΣΙΡΑΚΟΥΖ
|1960
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 125-115
|ΤΣΑΜΠΕΡΛΕΪΝ
|ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
|1959
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 124-108
|ΜΠΕΪΛΟΡ, ΠΕΤΙΤ
|ΝΤΙΤΡΟΪΤ
|1958
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 130-118
|ΠΕΤΙΤ
|Σ. ΛΟΥΙΣ
|1957
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 109-97
|ΚΟΥΖΙ
|ΒΟΣΤΟΝΗ
|1956
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 108-94
|ΠΕΤΙΤ
|ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ
|1955
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 100-91
|ΣΑΡΜΑΝ
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|1954
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 98-93 (ΟΤ)
|ΚΟΥΖΙ
|ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|1953
|ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 79-75
|ΜΙΚΑΝ
|ΟΥΕΪΝ
|1952
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 108-91
|ΑΡΙΖΙΝ
|ΒΟΣΤΟΝΗ
|1951
|ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-94
|ΜΑΚΟΛΕΪ
|ΒΟΣΤΟΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ
|
ΕΤΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ(ΟΜΑΔΑ)
|
ΤΟΠΟΣ
|
2015
|
ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)
|
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|
2014
|
ΜΠΕΛΙΝΕΛΙ (ΣΠΕΡΣ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2013
|
ΙΡΒΙΝΓΚ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2012
|
ΛΟΒ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)
|
ΟΡΛΑΝΤΟ
|
2011
|
ΤΖΟΟΥΝΣ (ΧΙΤ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2010
|
ΠΙΡΣ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΝΤΑΛΑΣ
|
2009
|
ΚΟΥΚ (ΧΙΤ)
|
ΦΟΙΝΙΞ
|
2008
|
ΚΑΠΟΝΟ (ΡΑΠΤΟΡΣ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2007
|
ΚΑΠΟΝΟ (ΡΑΠΤΟΡΣ)
|
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
|
2006
|
ΝΟΒΙΤΣΚΙ (ΜΑΒΕΡΙΚΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2005
|
ΡΙΤΖΑΡΝΤΣΟΝ (ΣΑΝΣ)
|
ΝΤΕΝΒΕΡ
|
2004
|
ΛΕΝΑΡΝΤ (ΝΑΓΚΕΤΣ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2003
|
ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ (ΚΙΝΓΚΣ)
|
ΑΤΛΑΝΤΑ
|
2002
|
ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ (ΚΙΝΓΚΣ)
|
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
|
2001
|
ΑΛΕΝ (ΜΠΑΚΣ)
|
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
|
2000
|
ΧΟΡΝΑΚΕΚ (ΤΖΑΖ)
|
ΟΚΛΑΝΤΑ
|
1998
|
ΧΟΡΝΑΚΕΚ (ΤΖΑΖ)
|
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|
1997
|
ΚΕΡ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
|
1996
|
ΛΕΓΚΛΕΡ (ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ)
|
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
|
1995
|
ΡΑΙΣ (ΧΙΤ)
|
ΦΟΙΝΙΞ
|
1994
|
ΠΡΑΙΣ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)
|
ΜΙΝΕΣΟΤΑ
|
1993
|
ΠΡΑΙΣ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)
|
ΣΑΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΥ
|
1992
|
ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΟΡΛΑΝΤΟ
|
1991
|
ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΣΑΡΛΟΤ
|
1990
|
ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΜΑΪΑΜΙ
|
1989
|
ΕΛΙΣ (ΣΟΝΙΚΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
1988
|
ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΣΙΚΑΓΟ
|
1987
|
ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΣΪΑΤΛ
|
1986
|
ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΝΤΑΛΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ
|
ΕΤΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ)
|
ΤΟΠΟΣ
|
2015
|
ΛΑΒΙΝ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)
|
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
|
2014
|
ΟΥΟΛ (ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2013
|
ΡΟΣ (ΡΑΠΤΟΡΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2012
|
ΕΒΑΝΣ (ΤΖΑΖ)
|
ΟΡΛΑΝΤΟ
|
2011
|
ΓΚΡΙΦΙΝ (ΚΛΙΠΕΡΣ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2010
|
ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)
|
ΝΤΑΛΑΣ
|
2009
|
ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)
|
ΦΟΙΝΙΞ
|
2008
|
ΧΑΟΥΑΡΝΤ (ΜΑΤΖΙΚ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2007
|
ΓΚΡΙΝ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
|
2006
|
ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2005
|
ΣΜΙΘ (ΧΟΚΣ)
|
ΝΤΕΝΒΕΡ
|
2004
|
ΤΖΟΟΥΝΣ (ΠΕΪΣΕΡΣ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2003
|
ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)
|
ΑΤΛΑΝΤΑ
|
2002
|
ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)
|
ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
|
2001
|
ΜΕΙΣΟΝ (ΣΟΝΙΚΣ)
|
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
|
2000
|
ΚΑΡΤΕΡ (ΡΑΠΤΟΡΣ)
|
ΟΚΛΑΝΤ
|
1997
|
ΜΠΡΑΙΑΝΤ (ΛΕΪΚΕΡΣ)
|
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
|
1996
|
ΜΠΑΡΙ (ΚΛΙΠΕΡΣ)
|
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
|
1995
|
ΜΙΝΕΡ (ΧΙΤ)
|
ΦΟΙΝΙΞ
|
1994
|
ΡΑΙΝΤΕΡ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)
|
ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ
|
1993
|
ΜΙΝΕΡ (ΧΙΤ)
|
ΣΑΛΤ ΛΕΪΚ
|
1992
|
ΣΕΜΠΑΛΟΣ (ΣΑΝΣ)
|
ΟΡΛΑΝΤΟ
|
1991
|
ΜΠΡΑΟΥΝ (ΣΕΛΤΙΚΣ)
|
ΣΑΡΛΟΤ
|
1990
|
ΟΥΙΛΚΙΝΣ (ΧΟΚΣ)
|
ΜΑΪΑΜΙ
|
1989
|
ΟΥΟΛΚΕΡ (ΝΙΚΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
1988
|
ΤΖΟΡΝΤΑΝ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΣΙΚΑΓΟ
|
1987
|
ΤΖΟΡΝΤΑΝ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΣΙΑΤΛ
|
1986
|
ΓΟΥΕΜΠ (ΧΟΚΣ)
|
ΝΤΑΛΑΣ
|
1985
|
ΟΥΙΛΚΙΝΣ (ΧΟΚΣ)
|
ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ
|
1984
|
ΝΑΝΣ (ΣΑΝΣ)
|
ΝΤΕΝΒΕΡ
SKILLS CHALLENGE
|
ΕΤΟΣ
|
ΝΙΚΗΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ)
|
ΤΟΠΟΣ
|
2015
|
ΜΠΕΒΕΡΛΙ (ΡΟΚΕΤΣ)
|
ΝEA ΥΟΡΚΗ
|
2014
|
ΛΙΛΑΡΝΤ (ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ) & ΜΠΕΡΚ (ΤΖΑΖ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2013
|
ΛΙΛΑΡΝΤ (ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2012
|
ΠΑΡΚΕΡ (ΣΠΕΡΣ)
|
ΟΡΛΑΝΤΟ
|
2011
|
ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2010
|
ΝΑΣ (ΣΑΝΣ)
|
ΝΤΑΛΑΣ
|
2009
|
ΡΟΟΥΖ (ΜΠΟΥΛΣ)
|
ΦΟΙΝΙΞ
|
2008
|
ΟΥΙΛΙΑΜΣ (ΤΖΑΖ)
|
ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
|
2007
|
ΟΥΕΙΝΤ (ΧΙΤ)
|
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
|
2006
|
ΟΥΕΙΝΤ (ΧΙΤ)
|
ΧΙΟΥΣΤΟΝ
|
2005
|
ΝΑΣ (ΣΑΝΣ)
|
ΝΤΕΝΒΕΡ
|
2004
|
ΝΤΕΙΒΙΣ (ΧΟΡΝΕΤΣ)
|
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
|
2003
|
ΚΙΝΤ (ΝΕΤΣ)
|
ΑΤΛΑΝΤΑ