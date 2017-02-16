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All Star: H ιστορία στο… πιάτο σας! (pics & vids)

Το All Star για το 2017… έρχεται και το gazzetta.gr σας παρουσιάζει όλη την ιστορία των αγώνων που μαζεύουν τους καλύτερους του ΝΒΑ και η… γιορτή κάνει τον γύρο του κόσμου.

All Star: H ιστορία στο… πιάτο σας! (pics & vids)

Το All Star για το 2017 είναι προ των πυλών και όλος ο μπασκετικός πλανήτης αναμένεται να στρέψει το ενδιαφέρον του στην φαντασμαγορική γιορτή του ΝΒΑ.

Οι αστέρες… φορούν την καλύτερη τους διάθεση και τα πιο φωτεινά χαμόγελα, αφήνουν στην άκρη τις «έχθρες», την κούραση και την πίεση των αγώνων και για δύο ημέρες διασκεδάζουν και προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Για ακόμα μια χρονιά οι καλύτεροι θα είναι παρόντες και μέσα σε αυτούς και ο δικός μας αγαπημένος και… γαλανόλευκος Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το gazzetta.gr αφήνει για λίγο στην άκρη το… 2017 και σας θυμίζει τι έχει συμβεί στα All Star των προηγούμενων χρόνων από το 1951 μέχρι και σήμερα με εξαίρεση το 1999 που αναβλήθηκε λόγω απεργίας .

Αποτελέσματα, MVP και νικητές όλα στο… πιάτο σας!

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ MVP TOΠΟΣ
2016 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 196-173 ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ ΤΟΡΟΝΤΟ
2015 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 163-158 ΟΥΕΣΤΜΠΡΟΥΚ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
2014 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 163-155 ΙΡΒΙΝΓΚ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
2013 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 143-138 ΠΟΛ ΧΙΟΥΣΤΟΝ
2012 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 152-149 ΝΤΟΥΡΑΝΤ ΟΡΛΑΝΤΟ
2011 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 148-143 ΜΠΡΑΙΝΤ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
2010 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 141-139 ΟΥΕΙΝΤ ΑΡΛΙΝΓΚΤΟΝ
2009 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 146-119 ΜΠΡΑΙΝΤ, Ο'ΝΙΛ ΦΟΙΝΙΞ
2008 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 134-128 ΤΖΕΙΜΣ ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
2007 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-132 ΜΠΡΑΙΝΤ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
2006 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 122-120 ΤΖΕΙΜΣ ΧΙΟΥΣΤΟΝ
2005 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 125-115 ΑΪΒΕΡΣΟΝ ΝΤΕΝΒΕΡ
2004 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 136-132 Ο'ΝΙΛ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
2003 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 155-145 (ΟΤ) ΓΚΑΡΝΕΤ ΑΤΛΑΝΤΑ
2002 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-120 ΜΠΡΑΙΝΤ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
2001 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-110 ΑΪΒΕΡΣΟΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
2000 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 137-126 ΝΤΑΝΚΑΝ, Ο΄ΝΙΛ ΟΚΛΑΝΤ
1998 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 135-114 ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1997 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 132-120 ΡΑΪΣ ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ
1996 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 129-118 ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
1995 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 139-112 ΡΙΤΣΜΟΝΤ ΦΟΙΝΙΞ
1994 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 127-118 ΠΙΠΕΝ ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ
1993 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-132 (ΟΤ) ΜΑΛΟΟΥΝ, ΣΤΟΚΤΟΝ ΣΑΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΙ
1992 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-113 ΤΖΟΝΣΟΝ ΟΡΛΑΝΤΟ
1991 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 116-114 ΜΠΑΡΚΛΕΪ ΣΑΡΛΟΤ
1990 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 130-113 ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΑΪΑΜΙ
1989 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 143-134 ΜΑΛΟΟΥΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ
1988 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 138-133 ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΙΚΑΓΟ
1987 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 154-149 (ΟΤ) ΤΣΑΜΠΕΡΣ ΣΙΑΤΛ
1986 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 139-132 ΤΟΜΑΣ ΝΤΑΛΑΣ
1985 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 140-129 ΣΑΜΠΣΟΝ ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ
1984 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 154-145 (ΟΤ) ΤΟΜΑΣ ΝΤΑΛΑΣ
1983 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 132-123 ΕΡΒΙΝΓΚ ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ
1982 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 120-118 ΜΠΕΡΝΤ ΡΑΔΕΡΦΟΡΝΤ
1981 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-120 ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΝΤ ΡΙΤΣΦΙΛΝΤ
1980 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 144-136 (ΟΤ) ΓΚΕΡΒΙΝ ΛΑΝΤΟΒΕΡ
1979 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 134-129 ΤΟΜΠΣΟΝ ΝΤΕΤΡΟΪΤ
1978 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 133-125 ΣΜΙΘ ΑΤΛΑΝΤΑ
1977 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 125-124 ΕΡΒΙΝΓΚ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ
1976 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-109 ΜΠΙΝΓΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
1975 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 108-102 ΦΡΑΖΙΕΡ ΦΟΙΝΙΞ
1974 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 134-123 ΛΑΝΙΕΡ ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ
1973 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 104-84 ΚΑΟΥΕΝΣ ΣΙΚΑΓΟ
1972 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 112-110 ΟΥΕΣΤ ΙΝΓΚΛΓΟΥΝΤ
1971 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 108-107 ΟΥΙΛΚΕΝΣ ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ
1970 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 142-135 ΡΙΝΤ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
1969 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 123-112 ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ
1968 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 144-124 ΓΚΡΙΡ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1967 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 135-120 ΜΠΑΡΙ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
1966 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 137-94 ΣΜΙΘ ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ
1965 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 124-123 ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΛΟΥΙΣ
1964 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-107 ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΒΟΣΤΟΝΗ
1963 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 115-108 ΡΑΣΕΛ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
1962 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 150-130 ΠΕΤΙΤ Σ. ΛΟΥΙΣ
1961 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 153-131 ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ ΣΙΡΑΚΟΥΖ
1960 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 125-115 ΤΣΑΜΠΕΡΛΕΪΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ
1959 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 124-108 ΜΠΕΪΛΟΡ, ΠΕΤΙΤ ΝΤΙΤΡΟΪΤ
1958 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 130-118 ΠΕΤΙΤ Σ. ΛΟΥΙΣ
1957 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 109-97 ΚΟΥΖΙ ΒΟΣΤΟΝΗ
1956 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 108-94 ΠΕΤΙΤ ΡΟΤΣΕΣΤΕΡ
1955 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 100-91 ΣΑΡΜΑΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1954 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 98-93 (ΟΤ) ΚΟΥΖΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1953 ΔΥΣΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ 79-75 ΜΙΚΑΝ ΟΥΕΪΝ
1952 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 108-91 ΑΡΙΖΙΝ ΒΟΣΤΟΝΗ
1951 ΑΝΑΤΟΛΗ-ΔΥΣΗ 111-94 ΜΑΚΟΛΕΪ ΒΟΣΤΟΝΗ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ

 

ΕΤΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ(ΟΜΑΔΑ)

ΤΟΠΟΣ

2015

ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

2014

ΜΠΕΛΙΝΕΛΙ (ΣΠΕΡΣ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2013

ΙΡΒΙΝΓΚ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2012

ΛΟΒ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)

ΟΡΛΑΝΤΟ

2011

ΤΖΟΟΥΝΣ (ΧΙΤ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2010

ΠΙΡΣ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΝΤΑΛΑΣ

2009

ΚΟΥΚ (ΧΙΤ)

ΦΟΙΝΙΞ

2008

ΚΑΠΟΝΟ (ΡΑΠΤΟΡΣ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2007

ΚΑΠΟΝΟ (ΡΑΠΤΟΡΣ)

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

2006

ΝΟΒΙΤΣΚΙ (ΜΑΒΕΡΙΚΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2005

ΡΙΤΖΑΡΝΤΣΟΝ (ΣΑΝΣ)

ΝΤΕΝΒΕΡ

2004

ΛΕΝΑΡΝΤ (ΝΑΓΚΕΤΣ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2003

ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ (ΚΙΝΓΚΣ)

ΑΤΛΑΝΤΑ

2002

ΣΤΟΓΙΑΚΟΒΙΤΣ (ΚΙΝΓΚΣ)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

2001

ΑΛΕΝ (ΜΠΑΚΣ)

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

2000

ΧΟΡΝΑΚΕΚ (ΤΖΑΖ)

ΟΚΛΑΝΤΑ

1998

ΧΟΡΝΑΚΕΚ (ΤΖΑΖ)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

1997

ΚΕΡ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

1996

ΛΕΓΚΛΕΡ (ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ)

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ

1995

ΡΑΙΣ (ΧΙΤ)

ΦΟΙΝΙΞ

1994

ΠΡΑΙΣ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)

ΜΙΝΕΣΟΤΑ

1993

ΠΡΑΙΣ (ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ)

ΣΑΛΤ ΛΕΙΚ ΣΙΤΥ

1992

ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΟΡΛΑΝΤΟ

1991

ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΣΑΡΛΟΤ

1990

ΧΟΤΖΕΣ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΜΑΪΑΜΙ

1989

ΕΛΙΣ (ΣΟΝΙΚΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

1988

ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΣΙΚΑΓΟ

1987

ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΣΪΑΤΛ

1986

ΜΠΕΡΝΤ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΝΤΑΛΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΦΩΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ)

ΤΟΠΟΣ

2015

ΛΑΒΙΝ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

2014

ΟΥΟΛ (ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2013

ΡΟΣ (ΡΑΠΤΟΡΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2012

ΕΒΑΝΣ (ΤΖΑΖ)

ΟΡΛΑΝΤΟ

2011

ΓΚΡΙΦΙΝ (ΚΛΙΠΕΡΣ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2010

ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)

ΝΤΑΛΑΣ

2009

ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)

ΦΟΙΝΙΞ

2008

ΧΑΟΥΑΡΝΤ (ΜΑΤΖΙΚ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2007

ΓΚΡΙΝ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

2006

ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ (ΝΙΚΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2005

ΣΜΙΘ (ΧΟΚΣ)

ΝΤΕΝΒΕΡ

2004

ΤΖΟΟΥΝΣ (ΠΕΪΣΕΡΣ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2003

ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)

ΑΤΛΑΝΤΑ

2002

ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)

ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ

2001

ΜΕΙΣΟΝ (ΣΟΝΙΚΣ)

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

2000

ΚΑΡΤΕΡ (ΡΑΠΤΟΡΣ)

ΟΚΛΑΝΤ

1997

ΜΠΡΑΙΑΝΤ (ΛΕΪΚΕΡΣ)

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ

1996

ΜΠΑΡΙ (ΚΛΙΠΕΡΣ)

ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ

1995

ΜΙΝΕΡ (ΧΙΤ)

ΦΟΙΝΙΞ

1994

ΡΑΙΝΤΕΡ (ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ)

ΜΙΝΕΑΠΟΛΙΣ

1993

ΜΙΝΕΡ (ΧΙΤ)

ΣΑΛΤ ΛΕΪΚ

1992

ΣΕΜΠΑΛΟΣ (ΣΑΝΣ)

ΟΡΛΑΝΤΟ

1991

ΜΠΡΑΟΥΝ (ΣΕΛΤΙΚΣ)

ΣΑΡΛΟΤ

1990

ΟΥΙΛΚΙΝΣ (ΧΟΚΣ)

ΜΑΪΑΜΙ

1989

ΟΥΟΛΚΕΡ (ΝΙΚΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

1988

ΤΖΟΡΝΤΑΝ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΣΙΚΑΓΟ

1987

ΤΖΟΡΝΤΑΝ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΣΙΑΤΛ

1986

ΓΟΥΕΜΠ (ΧΟΚΣ)

ΝΤΑΛΑΣ

1985

ΟΥΙΛΚΙΝΣ (ΧΟΚΣ)

ΙΝΤΙΑΝΑΠΟΛΙΣ

1984

ΝΑΝΣ (ΣΑΝΣ)

ΝΤΕΝΒΕΡ

 

SKILLS CHALLENGE

ΕΤΟΣ

ΝΙΚΗΤΗΣ (ΟΜΑΔΑ)

ΤΟΠΟΣ

2015

ΜΠΕΒΕΡΛΙ (ΡΟΚΕΤΣ)

ΝEA ΥΟΡΚΗ

2014

ΛΙΛΑΡΝΤ (ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ) & ΜΠΕΡΚ (ΤΖΑΖ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2013

ΛΙΛΑΡΝΤ (ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2012

ΠΑΡΚΕΡ (ΣΠΕΡΣ)

ΟΡΛΑΝΤΟ

2011

ΚΑΡΙ (ΟΥΟΡΙΟΡΣ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2010

ΝΑΣ (ΣΑΝΣ)

ΝΤΑΛΑΣ

2009

ΡΟΟΥΖ (ΜΠΟΥΛΣ)

ΦΟΙΝΙΞ

2008

ΟΥΙΛΙΑΜΣ (ΤΖΑΖ)

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

2007

ΟΥΕΙΝΤ (ΧΙΤ)

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

2006

ΟΥΕΙΝΤ (ΧΙΤ)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

2005

ΝΑΣ (ΣΑΝΣ)

ΝΤΕΝΒΕΡ

2004

ΝΤΕΙΒΙΣ (ΧΟΡΝΕΤΣ)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

2003

ΚΙΝΤ (ΝΕΤΣ)

ΑΤΛΑΝΤΑ

 

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