Ντουράντ: «Περίμενα πιο... ηχηρές αποδοκιμασίες!» (vid)

Εκτός του ότι «κέρασε» τα δικά του... cupcakes στους φίλους των Θάντερ με τους 34 πόντους που σημείωσε, μετά το τέλος του αγώνα είχε έτοιμη και τη δεύτερη απάντηση!

«Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να είναι πιο ηχηρές οι αποδοκιμασίες. Όμως είχε πλάκα να σε αποδοκιμάζουν ενώ μέχρι πρότινος ήσουν στη δική τους πλευρά... » είπε μεταξύ άλλων , ενώ σε ερώτηση για το επεισόδιο με τον Ρόμπερσον και τα όσα είπε σε έντονο ύφος με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, απέφυγε να απαντήσει: «Ήμουν χαμένος στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι...»

Warriors' Kevin Durant on boos from Thunder fans: "I actually thought it would be a little louder (full post-game interview) pic.twitter.com/EWIKQMsS2N

— Ben Golliver (@BenGolliver) 12 Φεβρουαρίου 2017