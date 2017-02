To «τρολάρισμα» στον Ντουράντ με τα... cupcakes! (pics & vids)

Το γιατί; Ο άλλοτε παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Κέντρικ Πέρκινς, είχε πει ότι οι Ουέστμπρουκ και Ντουράντ μερικές φορές παίζουν τόσο... soft, όπως είναι τα cupcakes. Έκτοτε το υιοθέτησαν και το χρησιμοποιούσαν συχνά ως αστείο.

Όμως, από τη μέρα που Ντουράντ αποφάσισε να μετακομίσει στο Γκόλντεν Στέιτ, ξεκίνησε και το «τρολάρισμα» ολόκληρης της Οκλαχόμα με τα cupcakes.

Αποκορύφωμα η επιστροφή του στην «Cheasapeake Energy Arena» η οποία είχε... γεμίσει από cupcakes, με όλους τους πιθανούς τρόπους.

Looks like the cupcake kid got some side by side time with KD pic.twitter.com/wnsrT9pt7T

— CJ Fogler (@cjzero) 12 Φεβρουαρίου 2017