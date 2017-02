Ο «Greek Freak» με 20 πόντους, 10 ασίστ, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ ήταν... όλα τα λεφτά στο πάρτι των Μπακς μέσα στην Ιντιάνα.

Απολαύστε το νέο του σόου, μπροστά στον κόσμο των Πέισερς. Μπορεί να έχουν τον... πολύ Πολ Τζορτζ, αλλά το χειροκρότημα σήμερα πήγε στον Γιάνναρο. Και δικαίως.

20 PTS | 10 AST | 8 REB | 2 BLK | 1 STL

Highlights as #Giannis balled out tonight in the WIN ⤵️ pic.twitter.com/c3lvSSI7Ou

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Φεβρουαρίου 2017