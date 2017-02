Ενταση και... καυστικός διάλογος μεταξύ Ντουράντ-Ουέστμπρουκ! (pics&vid)

Η επιστροφή του Κέβιν Ντουράν στην Οκλαχόμα δεν ήταν... ήσυχη. Πέρα από τη γιούχα που του επιφύλασσε ο κόσμος, υπήρξε και ένας καυστικός διάλογος με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο νυν σούπερ σταρ των Θάντερ τού είπε «έρχομαι», με τον Ντουράντ να του απαντάει, σύμφωνα με Αμερικανούς δημοσιογράφους στο twitter: «χάνεις»!

Μάλιστα, ενώ οι δυο παίκτες πήγαιναν προς τους πάγκους, ο Καντέρ, που δεν παίζει... μπήκε κι αυτός στον «χορό« και κάτι είπε στον Ντουράντ.

Westbrook and Durant jawing after the timeout. pic.twitter.com/wu8nQTHodX — RealGM (@RealGM) 12 Φεβρουαρίου 2017

Here's what it seemed like Westbrook and Durant were saying: Westbrook: "I'm coming." Durant: "You're losing, though." — Tim Bontemps (@TimBontemps) 12 Φεβρουαρίου 2017

LOVE IT: Westbrook going at Durant, repeatedly scoring on him, yelling at KD, "I'm coming! I'm coming." He sure is. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) 12 Φεβρουαρίου 2017