Απίστευτη φάση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak»... πέταξε από τη γραμμή των βολών και προσγειώθηκε στη στεφάνη των Πέισερς σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα που έχουμε δει, τουλάχιστον, φέτος στο ΝΒΑ!

Ε, δεν θα είναι και υπερβολή αν πούμε ότι μας θύμισε Τζόρνταν!

The Greek Freak takes off from the FREE THROW LINE in-game for the SLAM!!#Giannis pic.twitter.com/UO2uddU9XZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 12 Φεβρουαρίου 2017