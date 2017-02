Οι αποδοκιμασίες στον Ντουράντ από τον κόσμο των Θάντερ (vids)

Τα πρώτα «ουου» ακούστηκαν από τους «πληγωμένους» φίλους των Θάντερ! Ο Κέβον Ντουράν πάτησε το πόδι του στο παρκέ και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνοι που κάποτε τον αποθέωναν τον αποδοκίμασαν δείχνοντάς του το πόσο του πείραξε η απόφασή του να πάει στους Ουόριορς.

Τώρα αν τους άκουσε δεν το γνωρίζουμε, μιας και φορούσε ακουστικά. Βέβαια, θέλει δεν θέλει θα τα... ακούει για τα καλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Oklahoma City fans serenade Kevin Durant with boos as he takes the floor for final pregame warmups. pic.twitter.com/4ZiMzD7W4V

— The Crossover (@TheCrossover) 12 Φεβρουαρίου 2017