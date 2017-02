Το μπλουζάκι που θα υποδεχτούν οι φίλοι των Θάντερ τον Ντουράντ (pic & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ επιστρέφει στην πόλη που τον λάτρεψε και εν συνεχεία... πρόδωσε. Η Οκλαχόμα τον θεωρεί ανεπιθύμητο και θα φροντίσει απόψε να του το δείξει.

Οι φίλοι των Θάντερ έχουν τυπώσει χιλιάδες μπλουζάκια τα οποία πάνω θα αναγράφουν «KowarD». Πρόκειται επί της ουσίας για ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «δειλός» και τα αρχικά του ονόματός του φόργουορντ των Ουόριορς.

Σε άλλο μπλουζάκι που θα φορεθεί αναγράφεται η ερώτηση που του είχε γίνει όταν άνηκε ακόμη στο δυναμικό των Θάντερ... «βρίσκεσαι σε συζητήσεις με άλλη ομάδα; Όχι» απλά και μόνο για να υπενθυμίσει το στόρι του περασμένου καλοκαιριού.

Ο KD θα έχει ασφάλεια μαζί του κατά την άφιξη στο γήπεδο.

OKC fans will have zero chill tonight. pic.twitter.com/8OXfqt3dgI

— SportsCenter (@SportsCenter) 11 Φεβρουαρίου 2017