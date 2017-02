Αποθέωση για Όκλεϊ στο «Madison Square Garden» (vid)

Χαμός έγινε πριν από δύο ημέρες με τον Όκλεϊ, όταν χρειάστηκαν 10 άτομα από την ασφάλεια του γηπέδου να τον... κάνουν καλά, με τον «σκληρό» παλαίμαχο των Νικς να είναι εκτός εαυτού. Ο λόγος, ήταν η κόντρα του με τη διοίκηση, με τον κόσμο να παίρνει σήμερα θέση... Την ώρα του αγώνα με τους Νάγκετς, λοιπόν, το κοινό στο «Madison Square Garden» φώναζε ρυθμικά το όνομα του Όκλεϊ, δείχνοντας για μία ακόμα φορά, ότι η υπομονή προς τη διοίκηση έχει εξαντληθεί.

"WE WANT OAKLEY"

No surprise here, the Oakley chants have started at The Garden (via @KennyDucey) pic.twitter.com/xt1oymI3bz

— Bleacher Report (@BleacherReport) 11 Φεβρουαρίου 2017