Ο Ρεντ έδωσε τη φανέλα του ASG στον Αντετοκούνμπο υπό το... βλέμμα της οικογένειας! (vid)

Ο Μαίκλ Ρεντ, που είναι ο τελευταίος παίκτης των Μπακς που έπαιξε σε All Star Game, είναι έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που θα γράψει ιστορία με τη συμμετοχή του στη γιορτή του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί φέτος στη Νέα Ορλεάνη. Έτσι, δεν υπήρχε καταλυλότερος από τον Ρεντ, για να βρεθεί στην παρουσίαση της φανέλας του «Greek Freak» για το ASG, ενώ το παρών έδωσαν και οι γονείς του, ο αδερφός του, αλλά και η κοπέλα του.

The last Bucks All-Star, Michael Redd, presents #Giannis​ with his 2017 @NBAAllStar Jersey!! pic.twitter.com/2mStl7nADj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Φεβρουαρίου 2017