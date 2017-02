Τζάκσον για οπαδούς Μπαρτσελόνα: «Είναι ασεβείς»! (pic)

Συνηθίζει να εκφράζει τη γνώμη του στα social media σχετικά με τα γεγονότα της επικαιρότητας ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ.

Ο Αμερικανός φαίνεται πως παρακολουθούσε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Γαλατά, καθώς πήρε θέση για τα μαντήλια που κούνησαν ξανά οι οπαδοί των Καταλανών στο «Palau».

Ο Τζάκσον έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα γίνονται ασεβείς με το να κουνούν μαντήλια... Η ομάδα δίνει τη μάχη της σε κάθε αγώνα και παίζει σκληρά... Απλά δεν μπορούν να νικήσουν».

Barcelona fans being disrespectful waving white flags... they put up a fight every game and they play hard... just can't get wins

— Aaron Lee (@AaronfingJ) 10 Φεβρουαρίου 2017