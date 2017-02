Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να σηκώσει... κεφάλι και η νίκη της Γαλατάσαραϊ στο Palau Blaugrana ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα λίγες μέρες πριν από το Copa del Rey (16-19/2)! Οι Τούρκοι διέσυραν τους «μπλαουγκράνα», πανηγυρίζοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη διοργάνωση απέναντι σε μια Μπαρτσελόνα που δεν κατάφερε να επικρατήσει στην do-or-die αναμέτρηση με την «τσιμ μπομ» και βλέπει τα playoffs να απομακρύνονται!

Έτσι πήγε στράφι η μεγάλη εμφάνιση και το ρεκόρ καριέρας του Σάσα Βεζένκοφ (18π.) ενώ οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα κούνησαν ξανά λευκά μαντίλια μετά το τέλος του αγώνα, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την εικόνα και τη νέα ήττα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπαρτσελόνα δεν είχε περιθώρια για νέες απώλειες ωστόσο η Γαλατάσαραϊ έκανε επιμέρους σκορ 24-12 στην τέταρτη περίοδο, υπέπεσε μόλις σε 9 λάθη και εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά!

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Άλεξ Τάιους ηγήθηκε επιθετικά της Γαλατάσαραϊ στο Palau Blaugrana. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους ενώ είχε ακόμα 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30:19 συμμετοχής.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν, στην πλειοψηφία τους, σε κακή βραδιά ενώ ο Άντε Τόμιτς περιορίστηκε στους 6 πόντους (2/5 βολ., 2/8 δίπ.) σε 27:23.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Μπλέικ Σιλμπ άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά στο τέλος όμως ο Ντίμπλερ πέτυχε πέντε σερί πόντους και διαμόρφωσε το 59-67 στα 69" για το φινάλε! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άντεξε στην πίεση και έφτασε στη σπουδαία νίκη.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπαρτσελόνα τη νέα καταδικαστική ήττα, η Γαλατάσαραϊ τίποτα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Ντίμπλερ στον αιφνιδιασμό που κλείδωσε το «διπλό» της Μπαρτσελόνα.

